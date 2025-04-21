(ANKARA) – CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın tıp merkezlerindeki doğum düzenlemesine karşı çıktı. Kadınların hayatına karışmayı bıraksınlar

CHP’LI BANKOĞLU’NDAN TEPKİ

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın tıp merkezlerinde sezaryen doğuma ilişkin yeni düzenlemesine karşı çıktı. Bankoğlu, “AKP’nin en az 3 çocuk yap, çocuğu şöyle doğur, eşinin soyadını al, işe gitme evde kal, kadın böyle olmalı diye kadınların hayatına karışmasından bıktık. Önce gerçek sorunları çözün” diyerek iktidarı eleştirdi.

ATAERKİL MÜDAHALEYE DİKKAT ÇEKTİ

Yazılı açıklamasında kadınların bireysel haklarına yapılan saldırılara vurgu yapan Bankoğlu, iktidarın kadınların yaşamına nasıl müdahale ettiğini dile getirdi. “İktidarı boyunca kadınlara nasıl yaşaması, davranması, giyinmesi gerektiğini dayatan AKP son aylarda doğum oranlarındaki düşüşü bahane ederek kadınların bedenine de karışmaya başladı” diyen Bankoğlu, bu durumu ataerkil bir müdahale olarak tanımladı. Kadınların doğum şekilleri üzerinde devletin baskı kurmaya çalıştığını belirtti.

POLİTİK KARARLAR VE HAK İHLALİ

Bankoğlu, Resmi Gazete’deki kararla birlikte planlı sezaryen doğumların tıp merkezlerinde yasaklandığının altını çizdi. “Bunu yönetmelik yoluyla yaptılar. Sezaryen doğuma da kayyum atadılar. ‘Tıbbi zorunluluk’ gibi neyi kastettiği belirsiz” diyen Bankoğlu, kadınların doğum şekline kendi doktorlarıyla karar verme haklarının ellerinden alındığını ifade etti. “Zorunlu sezaryen veya sezaryen doğumun devlet eliyle engellenmesi, kadının bedeni ve sağlık hakkı üzerinde bir vesayet kurma çabasıdır” açıklamasında bulundu.

KADINLARIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ HUKUKİ ENGELLER

Bankoğlu, “Kadınların bedenleri üzerinde söz ve karar hakkı yalnızca kendilerine aittir. Dayatma değil, rıza esastır” dedi. Ayrıca, “Bu iktidarın yıllardır norm olanı belirleme haddi yüzünden geleceğimizi kararttılar.” diyerek, kadın cinayetlerindeki artış ve çocuk istismarları gibi sosyal sorunların göz ardı edildiğini vurguladı. Bankoğlu, “AKP insan sağlığına zararlıdır” ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.