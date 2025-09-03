(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı’nın mahkemelere baskı yaptığını belirtti

GÖKÇE GÖKÇEN’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Yönetiminin geçici olarak görevden alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Gökçen, “Adalet Bakanı, hakkı ve haddi olmayarak mahkemelere Cumhuriyet Halk Partisi’nin tertemiz kurultayının iptali için karar vermeleri yönünde baskı yapmaktadır” ifadesini kullandı.

YILMAZ TUNÇ’A ELEŞTİRİLER

Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik eleştirilerine devam etti. “Adalet Bakanı, hakkı ve haddi olmayarak mahkemelere Cumhuriyet Halk Partisi’nin tertemiz kurultayının iptali için karar vermeleri yönünde baskı yapmaktadır. Bir yayında sorulara verdiği cevaplarda ‘Her iki dava birbirini etkileyecek düzeyde’ diyen Yılmaz Tunç, seçim hukuku konusunda cehaletini ve darbeci zihniyetini de ortaya koymuştur” dedi.

HUKUKUN TEMELİ VE HALKIN İRADESİ ÜZERİNE

Gökçen, asliye hukuk mahkemelerinin görev ve yetki gaspında bulunamayacağını, anayasa ve kanunların önünde bu durumun açık bir şekilde ortada olduğunu belirtti. “Halkın iradesinin ve anayasal düzenin önüne set koyanları tarih yazıyor” diyerek, Tunç’a, kendi görevi olan hukuku öğrenmesini tavsiye etti. Gökçen, “Hiç kimse unutmasın, halkın iradesinin ve anayasal düzenin önüne set koyanları tarih yazıyor. Haklı ve başı dik olanları da” şeklinde sözlerini tamamladı.