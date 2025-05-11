(ANKARA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü Mesajında, “Direnen Anneler, Geleceği Değiştirir.” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir.” ifadesini kullanıyor. Özel, ayrıca, annelerin endişesiz ve huzurlu bir yaşam sürmesi gerektiğini vurgulayarak toplumun geleceğinin annelerle şekilleneceğini belirtiyor.

ANNE VE ÇOCUK BAĞI VURGUSU

Özel, “Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz.” diyerek, güçlü bir toplum oluşturmanın temeli olarak anneleri gösteriyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun özlem duyduğu Havva annesi, cezaevindeki arkadaşlarının anneleri ve şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelere selam gönderiyor.

TOPLUMSAL BİRLİK MESAJI

Özgür Özel, Anneler Günü’nde toplumun farklı kesimlerinden annelere hitap ederek, onların önemine dikkat çekiyor. “Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.” diyerek, birlik ve beraberlik mesajını güçlendiriyor.