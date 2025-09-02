CUMHUR İTTİFAKI’NA ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Olağan Kongresi’nin iptaline neden olan Asliye Hukuk Mahkemesi kararına dikkat çekerek, “Cumhur İttifakı’nın temellerini burada atmışlar” ifadelerini kullandı. Özel, “Eğer partinin başından gideceksek, ben giderim partinin başından” derken, AK Parti’nin yönetiminin emekçilere yönelik olumsuz etkileri konusunda da sert eleştirilerde bulundu. “Memura sefalet zamları verecekse, ben bunun karşısında partinin genel başkanı olacaksam, olmaz olsun öyle genel başkanlık, reddediyorum” şeklinde konuştu. Asliye Hukuk Mahkemesi düzeninin AK Parti’ye teslim olduğunu vurgulayan Özel, CHP’nin bu tarz bir yaklaşıma girmeyeceğini belirtti.

Özgür Özel, Halk TV yayınında, “Doğru bir aday belirleriz, belirlediğimiz adayımız cumhurbaşkanlığı görevini Erdoğan’dan alır” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklama gerekçeleri üzerinde durarak, “İmamoğlu’nun adaylığından korkuluyorsa o aday olmasın” dedi. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na eleştirilerde bulunan Özel, “Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası” şeklindeki açıklamaların delillerin tartışılmadan yapıldığını savundu.

Özel, Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirerek, “Akın Gürlek, HSK’dan izin almadan basın açıklaması yapıyor” dedi. Bu durumun Yılmaz Tunç’u zor durumda bıraktığını ifade etti. Mahkeme kararlarının ihlal edildiği ve masumiyet karinesinin ayaklar altına alındığı görüşünü savunan Özel, “Yüzyılın en büyük iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin iktidara gelmesinde önemli bir figür olduğunu belirten Özel, İmamoğlu’nun suçunun Erdoğan’ı yenme girişimi olduğunu açıkladı. “Ekrem İmamoğlu, bu ülkede CHP’yi iktidara getirecek güçte birisi” diyen Özel, onun partinin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

Özgür Özel, aday belirleme sürecinde son ana kadar İmamoğlu’ndan yana olacaklarını ve “Anketlere bakılır, o isim kazanıyorsa o isim aday olmalıdır” dedi. Mansur Yavaş’ın da en doğru alternatif olduğunu belirten Özel, “Ekrem Bey’in yeniden siyasete kazanması için Mansur Bey’in varlığı önemlidir” ifadelerini kullandı. CHP’nin, geçmiş seçimlerde olduğu gibi bir kez daha güçlü bir şekilde öne çıkacağına inandığını dile getirdi.

Özel, “Moralimizi bozarsak, onlar kazanır” derken, “Biz buranın asli sahipleriyiz” vurgusunu da yaptı. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Özel, “Birileri cumhuriyetin kolonlarını kesmeye çalışıyor, biz o kolona çivi çaktırmayanız” diyerek, CHP’nin mücadele ruhunu koruyacağını söyledi. “Bugünkü de 10’uncu dalga olsun” ifadeleri ile mücadeleye olan kararlılığını gösterdi.