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(ANKARA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Saldırı Kınandı

AÇIKLAMA YAPILDI

Türk Tabipleri Birliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen fiziksel saldırıya dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Bu saldırının Türkiye’nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz” denildi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Özgür Özel’in, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi’ndeki cenaze töreninin ardından maruz kaldığı saldırıya dair Türk Tabipleri Birliği’nden yazılı bir açıklama geldi. Açıklafı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Türkiye’nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz. Demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyoruz” şeklinde oldu.

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