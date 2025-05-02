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(ANKARA) – CHP, Konya’ya Miting İçin Geliyor

CHP MİTİNGİNE DAVET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da düzenlenecek mitinge katılım çağrısı yaptı. Partinin ülke genelindeki mitingleri kapsamında bugün Konya’da saat 14.00’te Kılıçarslan Kent Meydanı’nda bir etkinlik gerçekleştirilecek.

MİTİNGDE ADALET VURGUSU

Mitinge davet eden Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Biz meydanlardayız, milletle birlikteyiz. Bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız! Yarın dostun evinde, vefanın, irfanın şehri Konya’dayız,” ifadelerini kullandı.

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