(ANKARA) – CHP’li Genç, Çiftçilerin Zararını Vurguladı

CHP MİLLETVEKİLİ ZİRAİ DON FELAKETİNİ GÜNDEME GETİRİYOR

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bu yıl Kayseri’deki elma bahçelerinden 250 bin ton hasat beklerken, zirai don nedeniyle üretim yapılamayacağını açıkladı. Genç, bu durumun devletin gerekli müdahaleyi yapmasını şart kıldığını dile getirerek, “Devlet, burada devletliğini gösterecek. Ne gerekiyorsa yapması lazım” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİN ZARAR GÖRMESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Kayseri’nin Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde zirai don zararları ile ilgili çiftçileri ziyaret eden Genç, bu tür felaketler sonrası üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Üretici Kasım Solak’ın bahçesinde incelemelerde bulunan Genç, “Dallara elimizi atıyoruz, çiçekler elimize geliyor. Bu yıl yaklaşık 250 bin ton hasat beklediğimiz elma bahçelerinde ne yazık ki hiçbir üretim alamıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERDEN YETKİLİLERE İTİRAZ

Ziyaret sırasında çiftçi Kasım Solak, iktidara seslenerek, “Bu kadar zarar varken neden yetkililerden bir tanesi bakmıyor? Sadece sözde kalıyor, yazık bu millete” dedi. Bu sorunların çözülmemesi durumunda çiftçilerin mağduriyetinin artabileceği endişesi ortaya çıktı.