(ANKARA) – CHP Milletvekili Beker’in Şoförü İrfan Aşılıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu süreçte, iddianame hazırlandı ve Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Aşılıoğlu’nun üç yıla kadar hapsi talep ediliyor.

MİTİNG VE YÜRÜYÜŞ YASAKLARA RAĞMEN DÜZENLENDİ

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting düzenleyerek, ardından Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Ankara Valiliği tarafından yasaklanmış olmasına rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yürüyüş sırasında, Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait araç, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polis memurları tarafından durduruldu.

POLİSE DİRENME İDDİASI

Araçtan inen Milletvekili Beker, polislerle sohbet ettiği esnada, şoför İrfan Aşılıoğlu’nun direksiyona geçerek aracın hareket ettirmesi üzerine bir polis memurunun “dur” ihtarına rağmen aracın durmadığı iddia ediliyor. Bu durumda, hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine Aşılıoğlu hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede, Aşılıoğlu’nun Gar kavşağında bariyerlerle kapatılmış yoldan geçmek istediği, polis memurunun durumu belirtmesine rağmen aracı üzerine doğru sürdüğü bilgisi yer alıyor

TEHDİT İDDİALARINA YER VERİLDİ

Ayrıca, Aşılıoğlu’nun, polis memurunun aracın önünden çekilmemesi durumunda ‘görevinden sürdüreceğini’ söyleyerek tehditte bulunduğu iddia ediliyor. Müşteki polis memurunun aldığı sağlık raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralanmanın tespit edildiği kaydedildi. Tüm bu sebeplerle, Aşılıoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediği iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından onaylandı.