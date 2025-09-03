(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yetersiz Yanıt Aldı, Emeklilerin Talepleri Net

EMEKLİLERİN GERÇEK SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELİNMİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yönelttiği soru önergesine gelen cevabı yetersiz bulduğunu ifade etti. Gürer, “Bakan Işıkhan’ın cevabı, teknik detaylara ve rakamlara dayansa da emeklilerin yaşadığı gerçek sıkıntıları görmezden geliyor. Emeklilerin talepleri net. Emekli et ve süt gibi ürünler yanında çoğu meyveyi de rafta seyreden bir süreç yaşıyor” dedi.

BACANIN MAAŞ DÜZENLEMELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gürer’in emeklilik sistemine dair soru önergesine verdiği yanıtta, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeleri hatırlattı. 2025 yılı itibarıyla asgari emekli aylığının 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye çıkarılacağını belirtti. Gürer, Bakan’ın yanıtını değerlendirirken, “Bakan Işıkhan’ın cevabı, teknik detaylara ve rakamlara dayansa da emeklilerin yaşadığı gerçek sıkıntıları görmezden geliyor. Emekli maaşlarının asgari sınırı, yüksek enflasyon ve arttıkça devam eden hayat pahalılığı karşısında alım gücünü korumaktan uzak kalıyor” şeklinde konuştu.

YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜM YOK

Gürer, emekli maaşlarında sağlanan artışın yetersizliğine de dikkat çekerek, “Gıdada artan fiyatlar, ev kiraları, ulaşım giderleri, ısınma ve aydınlatma giderleri artışı yanında emekliye sağlanan artış, yoksullaşmayı artırmaktan öteye bir anlam ifade etmiyor” dedi. Bakanlığın yapısal sorunlara ilişkin bir çözüm önerisi sunmadığını vurgulayan Gürer, “Uluslararası raporların işaret ettiği gerçek, Türkiye’de emeklilerin onurlu bir yaşam sürdürebilecek gelirden ve sosyal güvenceden yoksun olduğudur. Emeklilerin talepleri net. İnsanca yaşam koşullarına yetecek maaş ve Suriyeli vatandaşlara tanınan ilaç katkı payı muafiyeti talep ediyoruz. Ancak Bakanlığın yaklaşımı, bu taleplerin hala görmezden gelindiğini ortaya koyuyor. Emekli et ve süt gibi ürünler yanında çoğu meyveyi de rafta seyreden bir süreç yaşıyor” diye belirtti.