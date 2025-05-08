(ANKARA) – CHPlilerin İmamoğlu Tepkisi Devam Ediyor

ERİŞİM ENGELİNE TEPKİLER

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada X (Twitter) hesabına erişim engeli gelmesi parti yöneticilerini harekete geçirdi. İmamoğlu’nun X hesabına bu sabah saat 02.00 civarında erişim kısıtlaması getirildi. Profiline erişildiğinde “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” yazısı beliriyor.

GÜNKAYDIN’IN AÇIKLAMALARI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından erişim engeline dair bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. Günaydın, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun” dedi.

KILIÇ’TAN KARAR TEPKİSİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, engellemenin ardından X profilini İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi. Kılıç, “Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!” şeklinde yorum yaptı.

YAVUZYILMAZ’IN DEĞERLENDİRMESİ

Kararın siyasete müdahale olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise, “Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz” açıklamasında bulundu.

AYDIN’DAN İDDİALI BİR MESAJ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da profil fotoğrafını İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi ve “İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz” ifadesini kullandı.