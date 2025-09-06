Ankara Çubuk’ta İki Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI ve YARALILAR

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Çubuk-Karagöl yolunda yer alan Karaman Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kaza O.K. (29) yönetimindeki 34 FIT 411 plakalı araç ile B.K. (24) idaresindeki 06 KID 79 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralananlar arasında O.K., B.K., S.K., C.T.K., T.A. ve B.K.A. bulunuyor.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla başkentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMASI VE TRAFİK DURUMU

Olayla ilgili olarak polis ekipleri hemen soruşturma başlattı. Kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sürdürüldü.