Ankara Çubuk’ta kaza: 3 yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonet ile minibüs arasında gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Hasan E. idaresindeki 06 S 25313 plakalı minibüsle Akkuzulu Kavşağı’nda çarpıştı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, kaza yerine intikal etti.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE GETİRİLDİ

Kazanın ardından yaralanan iki sürücü ile kamyonette bulunan Fatih D, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde devrilen araçlar vinç ve çekici yardımı ile kaldırıldı. Ayrıca, kamyonetteki 8 büyükbaş hayvanın kesime gönderildiği bilgisi edinildi.