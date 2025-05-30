Ankara Çubuk’ta Kaza Meydana Geldi

KAZA NETİCESİNDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay, Çubuk Şabanözü yolu üzerinde, Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında saat 18.00 sularında gerçekleşti. Mehmet Bilici’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazada araçların çarpışması sonrasında durumu fark edenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Sağlık ekipleri, çarpışan araçlardaki sürücülerden Mehmet Bilici’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer sürücü M.Ö. ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.