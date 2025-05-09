Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında inceleme başlattı

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklamlarının artışı doğrultusunda yürütülen soruşturmalar çerçevesinde şarkıcı Begüm Polat ile ilgili resmi bir soruşturma başlatıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleşen bu çalışmalar, yasadışı içeriklerin medyadaki yerleşimini engellemeyi amaçlıyor. Bilgilere göre, Polat’ın Kasım 2024’te katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardakta yer alan yazı, yetkililerin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA YAYILMA ÜZERİNE SALDIRIYA UĞRADI

İddialara göre, söz konusu bardakta yasadışı bahis sitelerinden birine ait olduğu düşünülen bir ifade bulunuyor. Bu durum, Polat’ın programdaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından resmi soruşturma dosyasına girmesine neden oldu. Sabah Gazetesi’ne göre, Begüm Polat savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Polat, bardaktaki reklam içeriğinden haberdar olmadığını belirterek, “Ben sadece programa odaklanmıştım. Bardakta ne yazdığını fark etmedim. Böyle bir suça bilerek karışmam söz konusu olamaz,” diyor.