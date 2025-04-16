Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında soruşturma açtı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı” yönündeki iddialarla ilgili olarak gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın TCK 217 uyarınca açıldığı belirtildi. Açıklamada, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” suçlamasının temel alındığı ifade edildi.

ŞAMİL TAYYAR’DAN SERT TEPKİ

AK Partili eski Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Kütahyalı’ya karşı sert bir tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tayyar, iddiaların halkı kin ve nefrete sürüklediğini, toplumsal barışı tehdit ettiğini öne sürdü. Kütahyalı ve benzeri paylaşımlarda bulunanların ‘gece toplanması gerektiğini’ belirten Tayyar, “Yalan haberlerle toplumu gerenlere kızıyorum. Devletin aklıyla milletin aklıyla oynayamazsınız. Başta Rasim olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım. Yazık günahtır. Ya milletin duygularıyla böyle oynanmaz” ifadelerini kullandı. Tayyar, adalet duygusunun oluşturulması için eşit davranılması gerektiğinin altını çizdi.

KÜTAHYALI’YLA İLGİLİ PAYLAŞIM

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şüpheli iddialara değindi. Kütahyalı, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmanın ardından partisine kayyum atanacağını iddia etti. Yapılan paylaşımda “Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor” şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Ayrıca, “Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi” açıklaması da yapıldı. Kütahyalı, durumun ciddiyetine dikkat çekerek “Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor” diye belirtti.