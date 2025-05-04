Haberler

(ANKARA) – ÇYDD, Özgür Özel’e Saldırıyı Kınadı

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN SERT AÇIKLAMA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıyı kınadı. Dernek, “Bu saldırı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura yönelik açık bir tehdittir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür eylemlerin, şiddeti sıradanlaştırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ VE ÖNLEM TALEBİ

ÇYDD, “Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyoruz.” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında gerçekleştirilen fiziki saldırının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi. Dernek, bu tür saldırıların toplumu korku ve kutuplaşma iklimine sürükleyebileceğini belirtti.

Dernek ayrıca, “Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” diyerek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli özenin gösterilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde Yoğun İlgi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Stat önünde toplanan taraftarlar, coşkulu tezahüratlarla destek verdiler.
Haberler

İspanya LaLiga’da Real Madrid Galip Geldi

Real Madrid, LaLiga'nın 34. haftasında Celta Vigo'yu 3-2 yenerken, Arda Güler, 33. dakikada harika bir gol kaydetti. Mbappe'nin tepkisi ise dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.