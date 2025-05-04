(ANKARA) – ÇYDD, Özgür Özel’e Saldırıyı Kınadı

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN SERT AÇIKLAMA

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıyı kınadı. Dernek, “Bu saldırı demokrasiye, toplumsal barışa ve huzura yönelik açık bir tehdittir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür eylemlerin, şiddeti sıradanlaştırma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ VE ÖNLEM TALEBİ

ÇYDD, “Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyoruz.” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında gerçekleştirilen fiziki saldırının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi. Dernek, bu tür saldırıların toplumu korku ve kutuplaşma iklimine sürükleyebileceğini belirtti.

Dernek ayrıca, “Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” diyerek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli özenin gösterilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.