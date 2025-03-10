Ankara’da 10 Mart Ramazan İftar Saati Açıklandı

ANAYLA RAMAZAN’DA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ BELİRLENDİ

10 MART ANKARA SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

Ankara’da 10 Mart 2025 Pazartesi günü Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi verilerine göre, “Ankara imsakiyesi”, “10 Mart iftar vakti”, “Ankara sahur saati” gibi aramalar yapanlar için bilgiler haberimizde yer alıyor. 10 Mart tarihinde Ankara’da sahur vakti (imsak) saat 05:38’de, iftar vakti (akşam ezanı) ise saat 18:57’de gerçekleşiyor.

TERAVİH NAMAZI SAATİ

Ramazan ayının bu döneminde teravih namazı, yatsı namazının hemen ardından yaklaşık saat 20:30 civarında başlayacak. Ancak, camilerde teravih namazı saati, cemaate ve yerel uygulamalara göre birkaç dakika değişiklik gösterebiliyor. Bu durum, her caminin kendi düzenlemeleri doğrultusunda zamanlamasını etkilemesi anlamına geliyor.