Ankara’da 11 Öğrenci Serbest Bırakıldı

ÖĞRENCİLERİN PROTESTOSU VE GÖZALTILAR

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası düzenlenen protestoda gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu. İstanbul deprem felaketi sonrası afetlere yönelik önlemler alınmadığını ifade eden öğrenciler, Ankara’da bir protesto gerçekleştirmeyi planladı. Ancak Madenci Anıtı’nda yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri müdahale etti. Bu müdahale sonucu 11 öğrenci gözaltına alındı.

YURTTAŞLAR SERBEST BIRAKILDI

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, protesto sırasında gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün Olgunlar Sokak’ta yapılan deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerini takip ettik, gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.” denildi. Bu gelişme, protestoların ardından yaşanan olayların ardından duyuruldu.