Ankara’da 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

ANAYASAL GEREKLİLİĞE UYGUNLUK

Ankara’da ticari araç kullanımı için gerekli olan ‘SRC’ belgesi sınavına başka kişiler adına giren 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Polatlı’daki bir okulda gerçekleştirilen ticari araç kullanma mesleki yeterlilik belgesi ‘SRC’ sınavında bazı adayların kimlik bilgilerinde tutarsızlıklar tespit edildi. Bu durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yapılan incelemelerde, bazı adayların başkalarına ait kimlikle sınavda yer almayı denediği belirlendi.

MÜDAHELE VE GÖZALTILAR

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duruma hızla müdahale ederek usulsüzlük yapan 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Ayrıca, aynı suçu işleyen ve firarda olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.