Ankara’da 13 Mart Su Kesintisi Ayrıntıları

ANKARA SU KESİNTİSİ HAKKINDA DUYURU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 13 Mart günü gerçekleşecek su kesintilerini duyurdu. Belirtilen tarihte, Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintileri meydana gelecek. Peki, su kesintileri ne zaman, saat kaçta sona erecek? İşte bu konuda bilmeniz gereken detaylar!

KESİNTİ DETAYLARI

Ankara’nın Sincan ilçesinde, tatlar mahallesi küme evleri içerisinde İvedik-Polatlı içme suyu ana isale hattında yaşanan bir arıza sonucunda plansız bir su kesintisi gerçekleşecek. Arıza tarihi 13.03.2025 saat 08:30’da başlayacak ve tamir işlemleri ise 13.03.2025 saat 23:55’te sona erecek. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve gösterdiğiniz sabır ile anlayış için teşekkür ederiz.

ETKİLENEN BÖLGELER

Su kesintisinden etkilenen bölgeler arasında Temelli Hürriyet Mahallesi ve Gazi Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor. Ankara’da su kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak için ASKİ’nin internet sitesini ziyaret edebilir, bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.