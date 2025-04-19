Ankara’da 138 tutuklama gerçekleşti

ANAYASA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR OPERASYON

Ankara’da gerçekleştirilen ‘Narkokapan-Ankara’ uyuşturucu operasyonunda 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildi. Operasyon, ‘Torbacı’ olarak bilinen sokak uyuşturucu satıcılarını hedef aldı ve bir gün içinde 626 farklı adrese baskın yapıldı.

TUTUKLAMA SAYISI ARTTI

Operasyonun ilk aşaması sonucunda, sorguya gönderilen şüphelilerden 138’i ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.