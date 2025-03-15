Ankara’da 15 Mart 2025 İftar Saati

ANKARA’DA İFTAR SAATİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar oruç tutmaya başlıyor. Bu süreçte, Ankara’da iftar saatinin kaç olduğu merak ediliyor. 15 Mart 2025 Cumartesi günü Ankara’da iftar saati 19.02 olarak belirlenmiştir.

AKŞAM EZANI HATTI

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunması durumunda, orucunu açan bir kişinin ne yapması gerektiği önemlidir. Namaz, imsak ve iftar vakitlerini belirlemede takvimlere göre hareket etmek esas olabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimlerde, namaz vakti gösterilen bölgelerin yükseklik ve mesafe farkları nedeniyle akşam namazı vaktinde dikkatli olunmaktadır.

İFTARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğer takvimlerde belirtilen güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazı kılınır veya iftar yapılırsa, bu durum nazara alınarak namaz ve oruç geçerli olmaktadır. Ancak daha erken iftar yapılması durumunda, oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.