Ankara’da 15 Mayıs Elektrik Kesintisi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan bilgilendirmeye göre 15 Mayıs günü çeşitli ilçelerde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin detayları ve hangi mahalleleri kapsadığına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN OLDUĞU İLÇELER

15 Mayıs tarihinde KIRKKONAKLAR bölgesi, özellikle 316, 345, 347, 348 Sokaklarında yaşanan arızalar dolayısıyla elektrik kesintisi ile karşılaşacak. Kesintinin belirtilen tarihte 01:00’da giderilmesi planlanıyor. “Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.”

KIRKKONAKLAR’ın yanı sıra, ETİ TOK ve BADEMLİDERE mahallelerinde de benzer sorunlar mevcut. Bu bölgelerde de “en kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” denildi. Anlık arıza çalışmaları sürüyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. BADEMLİDERE’de 233, 257, 258, 259/1, 260, 259, 264, 265 ve 266 sokaklarda elektrik kesintileri yaşanmakta. “Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI.”