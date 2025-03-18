Ankara’da 18 Mart Su Kesintileri

ANKARA SU KESİNTİSİ HABERİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 18 Mart tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ilan etti. Su kesintisi ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bulundukları ilçeye ait başlıkların altında bilgi alabilir.

ETİMESGUT İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 15:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Şehit Ali Mahallesi 3535 sokak içerisinde tamamlanmış içme suyu hattının mevcut hatta bağlantı çalışması yapılması nedeniyle planlı su kesintisi gerçekleştirilecektir.

Etkilenen Yerler: Bilgisayarcılar Sitesi

YENİMAHALLE İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 19:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi Karacakaya Mahallesi 2700 Cadde üzerinde bulunan Ø250 mm çapındaki içme suyu şebeke tesisinde meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Karacakaya Mahallesi, Mebuskent Sitesi ve civarı

SİNCAN İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.03.2025 07:00:00

Tamir Tarihi: 18.03.2025 21:00:00

Detay: Sincan İlçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisindeki hat deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi gerçekleştirilecektir. “Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Tandoğan Mahallesi tamamı