Ankara’da 2 Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

ANKARA’DA KAZA SONRASI YARALILAR

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Polatlı-Konya Yolu’nda meydana geldi. İki otomobilin karşı yönden çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır olarak bildiriliyor.

KAZA SONRASI YARDIM GELİYOR

Karşı yönlerde seyreden otomobillerin çarpışmasının ardından, durumu gören çevredekiler hemen olayı yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında 6 yaralı tespit edildi ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kazaya dair polis ekipleri incelemeler yapmaya başladı.