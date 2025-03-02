Ankara’da 2 Mart İftar Saati Kaçta?

ANKARA’DA ORUÇ VAKİTLERİ BELİRLENDİ

Ankara’da 2 Mart 2025 Pazar günü Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi verilerine göre, “Ankara imsakiyesi”, “2 Mart iftar vakti”, “Ankara sahur saati” gibi terimleri araştıranlar için kapsamlı bilgiler sunuluyor.

İFTAR SAATİ VE NAMAZ ZAMANI

Ankara’da 2 Mart 2025 tarihinde iftar saati 18:48 olarak belirlenmiştir. Akşam namazı ise iftardan yaklaşık bir saat sonra, saat 20:06’da kılınacaktır.