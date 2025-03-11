Ankara’da 2025 Mart Hava Durumu Tahmini

ANKARA’DA HAVA DURUMU MERAK KONUSU

Ankara’da 12 Mart 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşların ilgisini çekiyor. “Ankara’da hava nasıl olacak?” ve “Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini nedir?” soruları gündemde yer buluyor. Bu sorulara cevap arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen güncel hava durumu tahminleri burada yer alıyor.

12 MART HAVA DURUMU TAHMİNİ

12 Mart 2025 Çarşamba günü Ankara’da hava az bulutlu oluyor. Gün içinde en düşük sıcaklığın 7°C, en yüksek sıcaklığın ise 23°C olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Hava durumu tahminleri için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara’da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde aktarılıyor: