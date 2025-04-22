Ankara’da 23 Nisan Trafik Kapatılacak

TRAFİĞE KAPATILACAK YOL VE CADDELER

Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde sabah saat 06.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapalı duruma gelecek. Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kutlama etkinlikleri nedeniyle, belirli yollarla ilgili araç trafiği kısıtlanıyor. Açıklamada, “Bugün saat 06.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler” sıralaması yapıldı.

YOLLARIN LİSTESİ

Kapatılacak yollar arasında, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi’nin tamamı bulunuyor. Ayrıca, Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı arasında ve Ankara Tren Garı Kavşağı ile bu noktalar arasındaki bölümler de kapatılacak. Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı, İstanbul Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü, Hipodrom Caddesi’nin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki alanı da içeriyor.

KAPANMA SÜRECİ VE DİĞER DETAYLAR

Cumhuriyet Caddesi, Ulus Kavşağı ile Ankara Tren Garı Kavşağı arasındaki bölüm, Atatürk Bulvarı’nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan kısmı, İsmet İnönü Bulvarı’nın 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarına bağlanan ve oradan açılan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağına bağlanan varyantlar ve Ulaştırma Kavşağına bağlı olan varyantlar da trafiğe kapatılacak. Ayrıca, İstanbul Caddesinin Baruthane Kavşağına bağlanan yan varyantları ve buradan açılan yollar da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.