Ankara’da 27 Terör Şüphelisi Gözaltında

GÖZALTILARA YÖNELİK KARAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet gösteren 5’i Türk vatandaşı toplam 27 şüphelinin gözaltına alınmasına dair bir karar aldığını duyurdu. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucunda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları, MASAK raporlarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilmiştir” denildi.

YAKALAMA OPERASYONU

Açıklamada, “5’i Türk vatandaşı olmak üzere 27 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde, 6 Mayıs 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” ifadesi dikkat çekti. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince işlem yapılmaya devam ettiği vurgulandı.