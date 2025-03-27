Ankara’da 28 Mart Elektrik Kesintileri Listesi

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’daki elektrik kesintileri ile ilgili bilgiler ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) alınan açıklamalar detaylı olarak araştırılıyor. 28 Mart tarihinde, Ankara’nın çeşitli ilçelerinde belirli sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında detaylı bilgiler haberimizde bulunuyor.

KESİNTİLERE NEDEN OLAN ARIZALAR

Ankara’da yaşanacak elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Üniversiteler, 1557 Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa süre içinde verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Çiğdem, 1071 Malazgirt Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edilmiş. Enerjinin en kısa sürede sağlanması hedefleniyor. Bu bölgedeki kesinti nedeni de şebeke arızası. Dumlupınar, 574 Sokak bölgesinde de bir arıza var. Enerji verilmesi en kısa zamanda gerçekleştirilecek. Kesinti sebebi yine şebeke arızası olarak açıklanıyor.

Üniversiteler, 1550 Sokak’ta da bir arıza bulunduğu ve enerjinin en kısa sürede sağlanacağı belirtildi. Kesinti sebebinin yine şebeke arızası olduğu ifade ediliyor. Kazım Ozalp, Rabat Sokak’da da bir arıza mevcut, enerjinin 27.03.2025, 23:17’de verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam etmekte.

Ayrıca, Çankaya, Simon Bolivar Sokak bölgesinde de bir arıza bulunmakta ve enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanıyor. Namık Kemal, Milli Müdafaa Sokak bölgesindeki arıza için de çalışmalar sürüyor ve enerji en kısa zamanda sağlanacak. Kazım Özalp, Rabat Sokak’taki diğer bir arıza için de durum benzerlik gösteriyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor.