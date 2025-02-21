Ankara’da 3.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ANKARA’DA DEPREM GÜNDEMİ

Kandilli Rasathanesi’nin bildirdiğine göre, Ankara’da 3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Merkez üssü Elmadağ ilçesi olarak belirlenen bu sarsıntı, bölgedeki insanları endişelendirdi. Ayrıca, depremi hisseden bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden durumu paylaştı. AFAD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

DEPREM ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Deprem anı ve sonrasında hayatta kalma önerileri son derece kritik önem taşıyor. İlk olarak, “Sakin Olun” ifadesine dikkat edilmesi gerekiyor. Panik, durumu daha da zorlaştırabiliyor. Bu yüzden sakin kalmak ve bilinçli hareket etmek önemli. Ayrıca, güvenli bir yer bulmak da hayati. Mümkünse sağlam bir eşyanın altına sığınmak ya da iç duvarların yanına geçmek gerekir. Pencereler ve camlardan uzak durmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer kural.

HAYATİ SAVUNMA STRATEJİLERİ

“Çök-Kapan-Tutun” tekniği uygulanması gereken pratikler arasında yer alıyor. Dizlerinizi bükerek çökmek, başı ve boynu korumak için kapanmak ve sağlam bir yerde tutunmak hayati önem taşıyor. Dışarıda olanların binalardan, elektrik direklerinden ve ağaçlardan uzak durması gerekiyor. Açık bir alana geçmek ve çömelmek de güvenliği artırıyor. Araç içinde bulunanlar ise “Aracınızı durdurun ve içerisinde kalın” kuralını unutmamalı. Ayrıca, köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE PLANLANMASI

Asansörün kullanımı sırasında dikkatli olunmalı, depremler esnasında asansör kullanmak oldukça tehlikeli olabiliyor. Bunun yerine merdivenlerin tercih edilmesi öneriliyor. Evde bir acil durum çantası bulundurmak da önemli bir hazırlık. Bu çanta, su, yiyecek, el feneri, ilk yardım malzemeleri ve diğer temel ihtiyaçları içermelidir. Ayrıca, aile içinde bir iletişim planı kurulması ve herkesin ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü depremler genellikle beklenmedik anlarda meydana geliyor. Hazırlıklı olmak ise hayat kurtarıcı olabilir. Yetkililerin talimatlarına uymak ve güvenliği öncelik haline getirmek büyük önem taşıyor.