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Ankara’da 3.600.017 Araç Denetlendi

DENETİM SÜREÇLERİNE YENİ BİR DÜZEN

8 Mayıs tarihine kadar süren denetimlerde toplam 3 milyon 600 bin 17 araç kontrol edildi. Bu süreçte, 498 bin 666 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Yapılan denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu sağlamak olarak belirlendi. Sürücüler, hızlı hareket etmeleri veya güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

AMACI TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK

Bu denetimlerin düzenlenmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin kurallara uyma bilincinin geliştirilmesi açısından hayati öneme sahip. Emniyet birimleri, yapılan denetimlerin, halkın güvenliği için gerekli olduğunu ifade ediyor. Bu tür uygulamaların devam edeceği ve görünürlük sayesinde sürücülerin daha dikkatli olacağı öngörülüyor.

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