Ankara’da 3 Sahipsiz Köpek Araç Saldırdı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Ankara’da sabah saatlerinde Mamak bölgesindeki bir bina otoparkında üç sahipsiz köpek aracın üzerine saldırdı. Olay, park halindeki otomobilin otopark kamerasına yansıdı ve köpeklerin otomobile verdiği maddi hasar dikkat çekti. Köpekler, otomobile uzun süre zarar vererek bölgeden uzaklaştı.

Olayın Tanıklarından Ahmet Bozer’in Açıklamaları

Araç sahibi Ahmet Bozer, yaşadığı durum karşısında hayrete düştüğünü ifade etti. Bozer, “Komşumuz arabamın fotoğrafını gönderdi. Ben de bakmak için gittiğimde hasar aldığını gördüm. Başka bir durum olduğundan şüphelendim. Kamera kayıtlarına baktığımda başıboş 4 köpeğin aracımı parçaladığını gördüm.” şeklinde konuştu. Araç üzerinde plaklığının kaybolduğunu ve sağ çamurluğun bir kısmının söküldüğünü belirten Bozer, bu durumun maddi kayıp oluşturduğunu vurguladı.

Köpeklerin Durumu ve Toplanma Talebi

Bozer, bölgede çok sayıda sahipsiz köpeğin olduğunu ve bu durumun insanlara zarar verebileceğini kaydetti. “Zararımın karşılanmasını istiyorum. Buradaki köpeklerin toplanması lazım.” ifadeleriyle düşüncelerini dile getiren Bozer, böyle bir durumun başına gelmesinden dolayı şaşkın olduğunu belirtti. “İlk kez böyle bir şey başıma geldi.” diyerek olayı sonlandırdı. Bu tür durumlar, sahipsiz köpeklerin toplanmasının gerekliliğini gözler önüne seriyor.