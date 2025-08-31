Ankara’da 30 Ağustos Etkinliği Gerçekleşti

ANITTA ZAFERİ KUTLAMAK

Ankara’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” adlı müzikal tiyatro sergilendi ve şarkıcı Can Ozan, sanatseverlerle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

ETKİNLİKTE YOĞUN KATILIM

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” adlı müzikal tiyatro sahnelendi. 70 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye yansıttı. Müzikalin ardından, şarkıcı Can Ozan, hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyiciler, sanatçının performansına coşkuyla eşlik etti.

GÖRÜŞLER VE DUYGULAR

Etkinlikle ilgili olarak görüş bildiren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü büyük iki prodüksiyonla kutladıklarını ifade etti. Etkinliğe katılan vatandaşlardan Başak Akpak, “Gurur verici bir günü marşlarla ve vatani duygularla geçirmenin çok güzel olduğunu” belirtti.