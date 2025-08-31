Ankara’da 30 Ağustos Zagfer Tiyatrosu Yapıldı

ANLAMSAL KUTLAMA AÇIKLAMASI

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” isimli bir müzikal tiyatro sahnelendi. Etkinlikte şarkıcı Can Ozan sanatseverlerle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan bilgilendirmeye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikte, “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” adlı müzikal tiyatro sahne aldı.

BÜYÜK BİR PRODÜKSİYON

70 kişilik bir kadronun yer aldığı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu izleyicilere aktardı. Müzikalin ardından şarkıcı Can Ozan, hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyiciler, coşkuyla sanatçıya eşlik etti. Açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, 103. Zafer Bayramı’nı büyük iki prodüksiyonla kutlayarak unutulmaz bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Başak Akpak, “Gurur verici bir günü marşlarla ve vatani duygularla geçirmenin çok güzel” olduğunu belirtti. Bu özel günde birçok insanın bir araya gelip, coşkulu bir şekilde etkinlikleri takip etmesi, kutlamanın anlamını artırdı.