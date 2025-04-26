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Ankara’da 30 Öğrenci Gözaltına Alındı

ANKARA’DA PROTESTO EYLEMİ

Ankara’da üniversite öğrencilerinin düzenlediği protesto eylemine yönelik polis müdahalesi sonucunda 30 kişi gözaltına alındı. Çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler, “Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor” sloganı ile eylem yapmak amacıyla toplandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE TANSİYON YÜKSELİŞİ

Konur Sokak’ta buluşan öğrencilerin yürüyüşüne polis izin vermedi. Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından tansiyon yükseldi ve yürüyüşe izin verilmeyen öğrencilere polis müdahale etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, polis müdahalesinin ardından 30 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

TAŞCIER’İN AÇIKLAMASI

Taşçıer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan 30 öğrenciyi gözaltına aldılar. Kanunsuz emir uygulayarak Anayasa’yı çiğneyenlere sesleniyorum, öğrencileri derhal serbest bırakın” sözleriyle durumu eleştirdi.

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