Ankara’da 300 kişilik grup gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI AÇIKLANDI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, yasal olmayan bir eylem gerçekleştiren 300 kişilik gruptan 30 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde, Konur Sokak’ta toplanan bir grup eylem yaptı. Eylemciler ile polis arasında yaşanan gerginlik esnasında, Ankara Valiliği bir açıklama yaptı.

EYLEMCİLERLE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişi sayısının 30 olduğu duyuruldu. Açıklamada, “25 Nisan 2025 günü saat 21.00 sıralarında, Çankaya İlçemiz Konur Sokak üzerinde yasadışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadığı, yürüyüşe geçtikleri ve polise karşı mukavemet ettikleri üzerine, gruba müdahale edilmiştir. Olayla ilgili olarak 9 kadın ve 21 erkek, toplamda 30 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak, valilik, gözaltına alınan kişinin erkek olduğunu belirtti. “Bazı basın ve sosyal medya organlarında, erkek polis memurlarının, gözaltına alınan ‘kadın’ şahsın vücudunun bir kısmının görüldüğü görüntülerle ilgili, yapılan incelemelerde gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu tespit edilmiştir. Eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapatan şahsın, kot pantolon, deri ceket ve tişört giydiği belirlendi. Ancak gözaltı sırasında polise direnmesi nedeniyle yaşanan görüntülerde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır. Bahsi geçen şahsın daha önce yasadışı toplumsal eylemlere karıştığı, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiğinden dolayı hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasadışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek yayılan bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.