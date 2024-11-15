“Ankara’da 38 Milyon Liralık Dolandırıcılık”

DOLANDIRILMA OLAYI VE YONTEMI

Kripto para kullanımı ve alımının artmasıyla birlikte dolandırıcılıklar da artış gösteriyor. Ankara’da kripto para borsası yetkilisi gibi kendini tanıtan dolandırıcılar, bir iş insanını casus yazılım aracılığıyla 38 milyon lira dolandırmayı başardı. Bu olayda, iş insanı B.A., yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisiyle temas kurdu. Telefondaki kişinin yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapılabileceğini söylemesiyle B.A, başlangıçta deneme amaçlı olarak 250 dolar yatırdı. Kısa bir süre içinde yatırımından yüksek oranda kazanç elde eden B.A, bu süreçte parasını da çekti. Ardından, sözde borsa yetkilisi, B.A’ya farklı finansal araçlarla da yatırım yaparak daha fazla kazanabileceğini ifade etti. Bunun sonucunda B.A, dolandırıcının yönlendirdiği sahte kripto para uygulamasına tekrar yatırım yapmasına ikna edildi. Dolandırıcılar, B.A’nın uygulamaya giriş yapmasıyla birlikte telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletine erişim sağlayarak mobil bankacılık ve kredi kartı şifrelerini çalmayı başardı. B.A, dolandırıcıların belirttiği uygulamaya girdiğinde hesabında hiçbir para kalmadığını fark etti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

B.A, dolandırıldığını anladıktan sonra avukatı Betül Akça aracılığıyla şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Akça, müvekkilinin dolandırıcılara yüksek kazanç vaadiyle para gönderdiğini belirterek, kaybın toplamda 38 milyon lira olduğunu aktardı.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI UYARIYOR

Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, B.A’nın dolandırılma endişesiyle kendilerine başvurduğunu ve mağdurun elektronik cihazlarını incelediklerini anlattı. Aydemir, sahte kripto para borsalarının varlığını ortaya çıkardıklarını ifade etti. Konuyla ilgili şunları söyledi: “IP bilgilerinden lokasyona kadar bulmaya çalışıyoruz ve ele geçirilen telefonun hangi uygulamaları kullandığını ve ne amaçla kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Bankacılık uygulamalarının ele geçirilerek mevduatların transfer edilmesi veya kredi çekilip tekrar dolandırıcılara aktarılması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Teknik raporumuzu hazırlayıp kripto analizlerin yapılması için kripto ekiplerimize devrediyoruz. Onlar da kripto cüzdan adreslerinin izlerini sürüyorlar.”

Kripto para uzmanı Şener Olgun da B.A’nın dosyası üzerinde cüzdan bilgileri ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, bu süreçte başka kişilerin de aynı şebeke tarafından mağdur olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Olgun, dolandırıcılık ile ilgili hareketleri sürekli izlediklerini vurgulayarak, “Anlık cüzdan takipleri bizim için önemli. Tek transferde bile şahısları tespit etme şansımız artıyor. Kripto varlık tarafındaki transferleri ‘canlı dosya’ olarak adlandırıyoruz. Devamlı bir transfer akışı mevcut. Güvenlik birimlerini de bu konuda anlık haberdar ediyoruz.” şeklinde konuştu.