Ankara’da 38 Milyon Liralık Kripto Dolandırıcılığı

DOLANDIRICILIK OLGUSU ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kripto para kullanımı yaygınlaştıkça dolandırıcılık olayları da artıyor. Son olarak Ankara’da bir kripto para borsası yetkilisi gibi kendini tanıtan dolandırıcılar, iş insanı B.A.’yı 38 milyon lira dolandırdı. B.A, önce kazanç elde etti, sonrasında tüm parasını kaybetti. Yurt dışı merkezli olduğu söylenen bir kripto para borsasından gelen yüksek kar vaadiyle B.A, uygulamaya 250 dolar yatırdı. Başlangıçta kazanç elde eden B.A, dolandırıcıların tekrar aramalarıyla bir dizi yatırım yapması gerektiği yönünde ikna edildi ve bu süreçte, casus yazılım kullanılarak kişisel bilgilerine ulaşıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

B.A’nın dolandırıldığını anlamasının ardından durumu avukatı Betül Akça’ya bildirdi. Akça, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Akça, dolandırıcılıkla birlikte toplam kaybın 38 milyon lira olduğunu vurguladı.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI GÖREVE ALINDI

Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, iş insanının dolandırıldığı şüphesiyle kendilerine başvurduğunu ve bu bağlamda mağdurun elektronik aletlerini incelediklerini belirtti. Dolandırıcıların sahte kripto varlık borsalarını kullanarak bankacılık uygulamalarını ele geçirdiğini ifade eden Aydemir, IP bilgileri ve lokasyon araştırması yapıldığını açıkladı. Aydemir ayrıca, “bankacılık uygulamaları ele geçirilip mevduatlar kendilerine transfer edilebiliyor” dedi.

KRİPTO PARA UZMANLARINDAN TAKİP

Kripto para uzmanı Şener Olgun, dosyalarında yapılan cüzdan çalışmaları sonucu başka mağdurların olduğu bilgisine ulaştıklarını belirtti. Olgun, “Anlık cüzdan takipleri bizim için önemli” ifadesini kullanarak dolandırıcılıkla ilişkilendirilen cüzdan hareketlerini sürekli kontrol ettiklerini aktardı. Bu süreçte güvenlik birimlerine düzenli bilgi akışı sağladıkları bilgisini de paylaştı.