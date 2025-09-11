Ankara’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD’IN DEPREM VERİLERİ

Afad Deprem Dairesi’nin açıkladığı bilgilere göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sabah saat 08.24’te gerçekleşti ve yerin 11.08 kilometre derinliğinde yaşandı.

VATANDAŞLARDA PANİK YARATTI

Bu deprem, vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu. İlk yapılan incelemeler doğrultusunda can ve mal kaybı yaşanmadığı bilgisi elde edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ÖLÇÜMÜ

Kandilli Rasathanesi, Ankara’da sabah saatlerinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 3.4 kilometre olarak ölçtü.