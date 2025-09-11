Ankara’da 4.1 ve 3.5 Depremleri

ANKARA’DA DEPREM OLDU

Başkent Ankara, sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Bu sarsıntının ardından akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

DEPREM MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

AFAD’tan alınan verilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kalecik ilçesi oldu. Depremin yerin yaklaşık 8.63 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Sabahki 4.1 büyüklüğündeki depremin etkisiyle endişe yaşayan Ankara, akşam saatlerinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı ile yeniden tedirgin oldu. Kalecik’te saat 20.28’de gerçekleşen deprem, kent genelinde hissedildi.