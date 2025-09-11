Haberler

Ankara’da 4.1 ve 3.5 Depremleri

ANKARA’DA DEPREM OLDU

Başkent Ankara, sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Bu sarsıntının ardından akşam saatlerinde 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

DEPREM MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

AFAD’tan alınan verilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kalecik ilçesi oldu. Depremin yerin yaklaşık 8.63 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Sabahki 4.1 büyüklüğündeki depremin etkisiyle endişe yaşayan Ankara, akşam saatlerinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı ile yeniden tedirgin oldu. Kalecik’te saat 20.28’de gerçekleşen deprem, kent genelinde hissedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Haberler

Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.