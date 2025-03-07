Ankara’da 5 Günlük Hava Tahmini Açıklandı

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Ankara’da yaşamayı sürdürenler ve kenti ziyaret etmeyi planlayanlar için 7 Mart 2025 Cuma günü hava durumu ve önümüzdeki 5 günün hava tahmini belli oldu. Ankara’da bu gün bol güneşli bir hava öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 18°C’ye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise -1°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için dikkatli olmakta fayda var.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlara göre, Ankara’daki 5 günlük hava durumu tahmini detaylarıyla birlikte açıklandı.