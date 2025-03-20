Ankara’da 6 Yaşındaki Çocuğun Ölüm Araştırması

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER VE VAKA GÜNDEMİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Yıldıztepe Mahallesi’nde, öğle saatlerinde 6 yaşındaki yabancı uyruklu Fatma Elmuhammed’in cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlar, atıl haldeki bir binanın bahçesinde cesedi tespit etti. Alınan bilgilere göre, küçük çocuğun ölümüyle ilgili ilk değerlendirmeler, köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde. Elmuhammed’in cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. Kız çocuğunun cenazesi Mamak’taki Ortaköy mezarlığında defnedilecek.

ŞÜPHELİ DURUMLAR VE ARAŞTIRMALAR

Olayla ilgili gelişmeleri değerlendiren avukat Davut Uğur, “Şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Metruk binaya giren birisinin olduğu söyleniyor” ifadesini kullandı. Avukat, savcılığın üzerinde durduğu ilk ihtimalin köpek saldırısı olduğunu vurgularken, ikinci bir ihtimal olarak cinsel istismar ve cinayet şüphesi üzerinde de durduklarını belirtti. “Bunu araştırıyoruz. Başka bir durum varsa biz sonuna kadar peşinde olacağız. Savcılık da gerekli araştırmaları yapıyor, olayın üzerinde titizlikle duruyor” şeklinde konuştu. Uğur, Adli Tıp raporunu beklediklerini ve rapor sonucunda kesin ölüm nedeninin belirleneceğini dile getirdi. 6 yaşında bir çocuğun vefatının üzüntü verici olduğunu belirten Uğur, “Umuyoruz ki olayın arkasında başka şeyler olmasın” diyerek konunun hassasiyetine dikkat çekti.