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Ankara’da 8 Mart Hava Durumu Tahmini

ANALİZ

Metin, 8 Mart 2025 tarihinde Ankara’da beklenen hava durumunu açıklıyor. Açıklamalarda sıcaklıklar, hava durumu ve gün içerisinde yaşanabilecek değişimlerden bahsediliyor. Anlatımda güncel bilgiler ve tahminler verilmekte, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulanmakta. Metin akıcı ve bilgilendirici bir biçimde düzenlenmiş. Gereken kelime ve yapı değişiklikleriyle özgün bir şekilde yeniden yazılabilir.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara’da 8 Mart 2025 Cumartesi günü hava durumu, genel olarak güneşli ve yer yer bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 18°C’ye ulaşırken, gece saatlerine gelindiğinde bu değer -1°C civarına düşüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı önlem almakta fayda var.

GÜNÜK VE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Ankara’da hava durumu önümüzdeki günlerde de çoğunlukla güneşli ve ılık bir şekilde seyredecek. Hafta başından itibaren sıcaklıkların 21-22°C seviyelerine kadar çıkacağı düşünülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilgilerine göre, 5 günlük hava durumu tahmini de aşağıdaki gibi şekilleniyor:

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