Ankara’da ABB EGO Spor Başarıları

ABB EGO SPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞARI HİKAYESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken ABB EGO Spor, atletizm, badminton, basketbol, boks, eskrim, güreş, hentbol, işitme engelli spor branşları, judo, karate, kick boks ve paralimpik atıcılık gibi birçok alanda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında önemli zaferlere imza atıyor. Kulüp başkanı Zafer Tekbudak, EGO Spor’un başarısını, geçmişini ve gelecek hedeflerini aktardı. Tekbudak, “16 branşla büyük mücadeleler veriyoruz. Fakat kazandığımız başarıları ne yazık ki duyuramıyoruz. Umut edelim bundan sonraki dönemde başarılı işlerimizi Ankara halkına sizin de aracılığınızla duyurabiliriz” diye belirtti.

SINIRLI BÜTÇEYLE BAŞARILI OLDUK

Tekbudak, 1984 yılında futbol takımı ile bilinen EGO Spor’un, 2019’dan itibaren branşlaşmanın önemine dikkat çekti. “Çok büyük başarılar elde etmiş spor kulübüyüz. 16 branşımız var. Çok ilginçtir ki Türk milletinin bilmediği ‘Beyzbol 5’ takımımız Süper Lig’de mücadele ediyor. Sınırlı bütçemize rağmen, elde ettiğimiz başarılarla oldukça başarılı bir kulüp olduğumuza inanıyorum. Yarı profesyonel basketbol takımımız, bölgesel ligde iki yıl önce mücadele ediyordu. Hedefimizi yükseltip geçen yıl 2’nci lige çıktık, ardından Play-Off’a kaldık” dedi.

AVRUPA’DA KAZANILAN BÜYÜK BAŞARI

Tekbudak, iki yıl önce kurdukları ‘Beyzbol 5’ takımının Türkiye şampiyonu olduğunu vurguladı. “3 hafta önce Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 24 takım arasında beyzbol takımımız Avrupa 2’ncisi oldu. Şampiyona süresince ben de takımımızla bir aradaydım. Ancak bu önemli başarıyla ilgili hiçbir yerde bahsedilmedi. Biz orada istiklal marşımızın okuyarak Türk bayrağımızı dalgalandırmak isterdik. Bu olmadı ama bir dahaki sefere inşallah” şeklinde ifade etti.

PARELİMPİK SPOR DALINA ÖNEM VERİYORUZ

Tekbudak, kulüp olarak en çok önem verdikleri branşın Paralimpik olduğunu belirtti. “Paralimpik sporlarında milli takımın omurgasını oluşturan sporcuların neredeyse yüzde 80’i EGO Spor’da. Bu sporcular, bizi uluslararası alanda temsil ediyorlar. Son Tokyo Olimpiyatları’nda Ayşegül Pehlivan, olimpiyat 2’ncisi oldu. Ayrıca, paratekvandonun en güçlü sporcuları da yine kulübümüzde. Paris Olimpiyatları’na katılacak 5 sporcumuzdan 4’ü madalya aldı, bundan gurur duyuyorum” dedi.

GELİŞEN FUTBOL YAPISI HEDEFİ

Tekbudak, kulübün gelecekteki planlarını paylaşarak, “Belediyelerdeki spor kulüplerinin en önemli amaçları, o şehirdeki halkın çocuklarına hizmet etmektir. Son günlerde uyuşturucu kullanım oranlarının artması ve çocukların boşa vakit geçirmesi beni çok üzüyor. Eğer pazar tesislerimiz olursa, futbol altyapısını oluşturarak Ankara’nın yetenekli çocuklarını bulmak bizim için büyük bir onur olacak” diye vurguladı.