Ankara’da Aileler Arasında Kavga Çıktı

KAVGA PARK YERİ ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKTI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde aileler arasında park yeri ile ilgili yaşanan anlaşmazlık, tekmeli ve yumruklu bir kavgaya dönüştü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. İki ailenin üyeleri arasında park yeri yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek diğer aile bireylerini de kapsadı.

POLİS MÜDAHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın büyümesi üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Ancak, taraflar arasında bangonu tekrar gündeme getiren bir çatışma ortaya çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle birçok kişi gözaltına alındı. Kavganın anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.