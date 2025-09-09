Ankara’da Akran Cinayeti: 15 Yaşında Çocuk Öldü

PARÇA PARÇA YARALANDI

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtlarından biri olan D.G. tarafından nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olaya müdahale etti.

KURTARILAMADI

Fatih Acacı, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen genç, yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise olayın ardından gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve olaya ilişkin cinayetin “kız meselesi” yüzünden gerçekleştiği iddiaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BİR DİĞER VAKA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde de geçtiğimiz ay 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocukların dahil olduğu bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu durum, gençler arasında artan şiddeti gözler önüne seriyor.

Hükümet, suça sürüklenen çocukların yargılama ve infaz süreçlerine dair yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, çocukların suç işlediklerinde uygulanan ceza indirimlerinin yaşa göre kademeli olarak azalması hedefleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak “15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Mevcut yasaların, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında suç işleyen çocuklara ceza indirimleri sağladığı biliniyor.