Ankara’da Akşam Yağmur Etkili Oldu

YAĞMURUN ETKİSİ

Ankara’da akşam saatlerinde aniden ortaya çıkan yağmur etkili oldu. Ankara Valiliği, şehirdeki kuzey ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı. Ayrıca, olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Akşam saatlerinde, Ankara’nın doğu ve kuzey ilçelerinde aniden başlayan yağmur etkisini hissettirmeye başladı. Yağışlar, araç trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerde sel olayları yaşandı.