Ankara’da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

HUKUK MÜCADELESİ SÜRECEK

Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitiren kuryenin ailesi, sürücünün cinayet suçundan yargılanmasını talep ediyor ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirtiyor. Kaza, 10 Mayıs akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki sürücü, hızlı gittiği otomobiliyle kurye Soner Demir’in kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hemen olaya müdahale etti, fakat Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Aile, çarpan sürücünün tamamen kusurlu olduğunu ve daha önce de benzer bir olaya karıştığını öne sürdü. Acılı aile, sürücü hakkında hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti ve soruşturmayı takip edeceklerini kaydetti.

SORUMLUNUN CEZASINI ÇEKMESİ GEREKİYOR

Hayatını kaybeden Soner Demir’in eşi Fatma Demir, “İçimizi yaktılar. İki çocuğumu yetim bıraktılar. Kocamın suçu, günahı yoktu. Eşime arkadan çarpmış sürücü. Taklalar atıp vefat etmiş. Çarpan kişi yüzde yüz kusurlu. Başka canları yakmasın. Cezasını çeksin. Çarpan kişi o sırada alkollüymüş. Eşim suçsuz yere öldü. Çok kötüyüm. Anlatılacak gibi değil bu durum. Ölüm haberini arkadaşlarından aldım. Kapıda arkadaşlarını görünce hemen anladım zaten bir şey olduğunu. Kocam kendi halinde zararsız biriydi. 6 seneye yakındır kurye olarak çalışıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim. Suçlu cezasını çeksin. Acımız çok yeni. Eşimin pek çok umutları vardı, çocuklarına düşkündü, okumalarını ve mezun olmalarını görmek istiyordu. Hiçbirini göremeyecek. Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KATİL ŞOFÖRÜN CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Demir’in kayınpederi Aslan Yıldırım, “Soner çok dürüst, emekçi ve çalışkan bir insandı. Çocuklarına düşkündü. Çok mütevazı bir adamdı. Alkollü bir genç sürücü o sırada yarışıyormuş. Damadıma çarpmış. Bizi aradılar, hastaneye gittik. Vefat etmişti. Çok üzgünüz. Torunlarım sıkıntıda. Bu bir cinayet, katliam. Geri de kalanlar da yok oldu, gelecekleri mahvoldu. Kanunen ne hakkımız varsa arayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

KURYECİLERİN ACISI BÜYÜK

Olay hakkında konuşan Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Acar, “Acımız çok taze, çok büyük. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla sürücü süratli, alkollü ve yaşı küçük biriymiş. Daha önce de alkollüyken bir kazaya karışmış. Bunun basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmesini istemiyoruz. Kuryeciler olarak sürekli ölüm haberi almaktan çok üzülüyoruz. Günde birden fazla kurye kazası oluyor ve bazıları ölüyor. Ölmek istemiyoruz. Geçim derdinde olan bir ağabeyimizin böyle bir kazaya kurban gitmesi bizleri derinden üzdü. Bunun basit bir kaza olmadığı, sorumlunun cinayetle, kasten öldürme suçuyla yargılanmasını istiyoruz. Tek talebimiz budur. Diğer meslektaşlarımızın da ölmesini istemiyoruz” dedi.