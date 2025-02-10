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Ankara’da Anne İki Çocuğunu Öldürdü, Biri Yaralı

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Ankara’nın Keçiören ilçesinin Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan Serpil A.D., henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir sebeple cinnet geçiriyor. Annenin bu ruh hali içerisinde evde bulunan çocukları A.B.D. (12 yaşında), A.S.D. (10 yaşında) ve O.A.D. (7 yaşında) bileklerinden yaralıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bu korkunç olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle birlikte, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale ederek çocuklardan A.S.D. ve O.A.D.’nin maalesef hayatını kaybettiğini belirliyor.

AĞIR YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILIYOR

Olayın ardından A.B.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması ise devam ediyor. Bu hadiseye ilişkin gelişmeler, kamuoyunda büyük bir infial yaratıyor.

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